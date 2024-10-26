Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру зросла, серед загиблих дитина (фото та відео)

Ще четверо дітей постраждали

Пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова, щонайменше троє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

"З-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину. Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них — 4 дітей. Одна дитина — у важкому стані", — написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 1:41.

Оновлено 7:50. Лисак повідомив, що серед трьох загиблих одна дитина. Постраждало 19 людей, з них четверо – діти. Госпіталізовано восьмеро постраждалих.

"Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", — пише він.

Оновлено 7:10. У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 18, серед них четверо дітей. З-під завалів двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали трьох загиблих. Ще одну жінку дістали зі зруйнованого будинку живою та передали медикам. Наслідки російського удару ліквідовують понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Раніше Лисак повідомляв, що внаслідок російського удару пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та один з медзакладів обласного центру. Серед постраждалих — 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

"Зафіксовано пошкодження чотирьох житлових будинків у різних районах міста, зокрема внаслідок вибуху частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Пошкоджено медичний заклад, понівечені автомобілі", — повідомили у поліції.

Як повідомляв "Телеграф", вечір п’ятниці, 25 жовтня, не став тихим і спокійним також для мешканців Києва, — російські ударні дрони атакували столицю, і один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.