Війна — день 976: нові удари Росії та суперечки про "тисячу Зеленського"

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На календарі субота, 26 жовтня 2024 року. Військові КНДР підбираються дедалі ближче до України, загострюється ситуація на підході до Дніпропетровської області, російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Києві. Але, мабуть, найрезонанснішою новиною минулої доби стала обіцянка президента Володимира Зеленського видати кожному українцю по тисячі гривень до 1 грудня — така заява здивувала населення та викликала бурхливі обговорення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росія завдала ракетного удару по Дніпру, серед іншого під ударом опинився медичний заклад, щонайменше троє людей постраждали. Крім того, протягом вечора також були удари по інфраструктурі Сум та Конотопу на Сумщині.

Внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Києві вже один загиблий та п’ятеро постраждалих.

Карта бойових дій на Курахівському та Покровському напрямках виглядає так:

Карта, де йдуть бої за Курахове та Покровськ 26.10.2024

На Куп’янському напрямі справи зараз такі:

Лінія Сватово-Куп’янськ на карті бойових дій 26.10.2024

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 973: війська КНДР йдуть на фронт, а росіяни прориваються у Селидове

З ситуацією в Україні за 24 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 974: росіяни прориваються на Куп’янському напрямку та могли увійти до Селидового

Про новини та події 25 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 975: РФ тисне на двох напрямках, а у Києві приліт "Шахеда"