Війна — день 974: росіяни прориваються на Куп’янському напрямі та могли увійти до Селидового

Оперативно про головне за добу

Російський наступ не припиняється на ряді напрямів і місцями ворог досягає успіху. Наприклад, з’явилися повідомлення про погіршення ситуації у Селидовому на Покровському напрямку. Крім того, значне посилення тиску спостерігається на Куп’янському напрямку, де окупанти щосили намагаються прорватися до річки Оскіл. Водночас розвідувальні вилазки фіксуються і на Запорізькому напрямку, проте за словами представників ЗСУ, там поки що немає ризиків початку масштабного наступу. У Курській області ситуація теж складається не найкращим чином, а українцям обіцяють "багато новин" після того, як погода створить сприятливіші умови для використання росіянами важкої техніки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 З'явилися повідомлення про запуски ракет Х-22 по Одесі

00:00 У повітряному просторі України спостерігається кілька безпілотників у Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Про новини та події 21 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 971: росіяни атакували Запоріжжя та прорвали оборону біля Часового Яру

Про те, що відбувалося 22 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 972: росіяни прориваються до Часового Яру, а в Україні ліквідують МСЕК

З ситуацією в Україні за 23 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 973: війська КНДР йдуть на фронт, а росіяни прориваються у Селидове