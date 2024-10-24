Война — день 974: россияне прорываются на Купянском направлении и могли войти в Селидово

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление не прекращается на ряде направлений и местами они достигают успеха. Например, появились сообщения об ухудшении ситуации в Селидово на Покровском направлении. Кроме того, значительное усиление давление наблюдается на Купянском направлении, где оккупанты изо всех сил пытаются прорваться к реке Оскол. В то же время разведывательные вылазки фиксируются и на Запорожском направлении, однако по словам представителей ВСУ, там пока нет рисков начала масштабного наступления. В Курской области ситуация тоже складывается не лучшим образом, а украинцам обещают "много новостей" после того, как погода создаст более благоприятные условия для использования россиянами тяжелой техники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Появились сообщения о запусках ракет Х-22 по Одессе

00:00 В воздушном пространстве Украины наблюдается несколько беспилотников в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

О новостях и событиях 21 октября мы рассказывали здесь: Война — день 971: россияне атаковали Запорожье и прорвали оборону у Часового Яра

О том, что происходило 22 октября, читайте в трансляции: Война — день 972: россияне прорываются к Часовому Яру, а в Украине ликвидируют МСЭК

С ситуацией в Украине за 23 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 973: войска КНДР уходят на фронт, а россияне прорываются в Селидово