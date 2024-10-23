Война — день 973: войска КНДР идут на фронт, а россияне прорываются под Часовым Яром

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление на востоке Украины продолжается, а враг фокусирует усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Помимо того россияне со всех сил пробить оборону ВСУ возле Часового Яра, где накануне им удалось существенно продвинуться по трассе к югу от города. Впрочем, на этом их успехи в этом районе закончились. Вместе с тем, в мире растет напряжение из-за присоединения войск КНДР к войне против Украины, а первые несколько тысяч из них вскоре могут быть задействованы в боях под Суджей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Не менее двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 поднялись с аэродрома "Оленья". Является ли вылет боевым, пока не понятно

С ситуацией в Украине за 20 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 970: россияне приближаются к Курахово и устраивают масштабные обстрелы

О новостях и событиях 21 октября мы рассказывали здесь: Война — день 971: россияне атаковали Запорожье и прорвали оборону у Часового Яра

О том, что происходило 22 октября, читайте в трансляции: Война — день 972: россияне прорываются к Часовому Яру, а в Украине ликвидируют МСЭК