Война — день 971: Украина всерьез обеспокоена из-за КНДР и готовит супердрон

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре понедельник, 21 октября 2024 года. Предыдущие сутки ознаменовались ударами по ряду городов Украины, а также официальным заявлением президента Владимира Зеленского, что Северная Корея фактически стала еще одной стороной войны в Украине. Кроме того, аналитики обратили внимание, что в последнее время Россия не использует для ударов крылатые ракеты, что может говорить о том, что она накапливает силы для массированного удара. Но есть и хорошие новости — СМИ узнали, что Украина готовит новый супердрон от "Шахедов".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины много групп "Шахедов", в связи с чем в большинстве областей объявлена воздушная тревога. Кроме того, в течение вечера Россия нанесла удары по Одессе, Харькову и Кривому Рогу.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои за Курахово, Покровск и Торецк 21.10.2024

О новостях и событиях 18 октября мы рассказывали здесь: Война — день 968: россияне давят на двух направлениях и атакуют дронами

О том, что происходило 19 октября, читайте в трансляции: Война — день 969: Россия нанесла удар по Запорожью, но вернула домой много украинцев

С ситуацией в Украине за 20 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 970: россияне приближаются к Курахово и устраивают масштабные обстрелы