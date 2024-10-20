Россияне скинули КАБы на Харьков: есть пострадавшие, часть города осталась без света

Бомбы упали в двух районах города

Российские оккупанты в очередной раз совершили ночной обстрел Харькова. Известно о том, что несколько мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Информация о прилетах российских корректируемых авиабомб (КАБ) появилась примерно в 22:10.

Согласно информации городских властей, первая КАБ упала в Основянском районе возле жилого дома. По предварительной информации там пострадали пять человек, одному из которых потребовалась госпитализация. Повреждены многоэтажки, частные дома и гаражи.

Вторая авиабомба упала в Киевском районе возле одного из местных супермаркетов. Кроме того, сообщается, что там была повреждена автомобильная заправка, станция технического обслуживания, жилые дома и высоковольтная линия. Там пострадало по меньшей мере четыре человека.

В общем итоге известно о по меньшей мере девятерых пострадавших, среди которых один ребенок. Часть города осталась без электричества.

Стоит отметить, что удар по Харькову произошел незадолго после обстрела Одессы. Сначала появилась информация о пролете скоростной цели, а затем о столбе дыма и огня в городской черте.