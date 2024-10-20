Росіяни скинули КАБи на Харків: є постраждалі, частина міста залишилася без світла

Бомби впали у двох районах міста

Російські окупанти вкотре здійснили нічний обстріл Харкова. Відомо, що кілька мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВ Олег Синєгубов. Інформація про прильоти російських коригованих авіабомб (КАБ) з’явилася приблизно о 22:10.

За інформацією міської влади, перша КАБ впала в Основ’янському районі біля житлового будинку. За попередньою інформацією, там постраждали п’ятеро людей, одному з яких знадобилася госпіталізація. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі.

Друга авіабомба впала у Київському районі біля одного із місцевих супермаркетів. Крім того, повідомляється, що там було пошкоджено автомобільну заправку, станцію технічного обслуговування, житлові будинки та високовольтну лінію. Там постраждало щонайменше чотири особи.

Загалом відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих, серед яких одна дитина. Частина міста залишилася без електрики.

Варто зазначити, що удар по Харкову стався незадовго після обстрілу Одеси. Спочатку з’явилася інформація про проліт швидкісної цілі, а потім про стовп диму та вогню в межах міста.