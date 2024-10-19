Ракетний удар роботі не завада: косметологиня з Одеси вразила стійкістю (відео)

Ворог регулярно обстрілює місто

Під час російської атаки на Одесу пізно ввечері 18 жовтня уламки ракети впали на будинок молодої жительки міста. Вона вразила українців своєю стійкістю.

Дівчина записала відео одразу після ударів, на тлі свого палаючого будинку, його публікує "Думська". Одеситка — косметолог, вона розповіла про ситуацію та повідомила, що працюватиме за звичайним графіком, й не буде скасовувати записи клієнтів.

"В наш дім прилетіло, ми всі живі, на щастя… А загалом, все нормально, речі дуже шкода, але з цим можна жити, купимо нові … На завтра записи не скасовуються, працюємо в стандартному режимі, нічого не змінюється", — сказала одеситка.

Дівчина додала, що їй і без світла, і без дому добре видно, що наші сусіди росіяни — нехороші люди (вона вжила інший вислів). Відео вразило українців, дехто запропонував підтримати косметолога — дати посилання на її роботу, щоб в дівчини було більше клієнтів.

"Оце настрій! Робота не чекає, молодець!". "Сила духу", "Молодчина! Миру всім!" "Вона жива, і це головне! Робота лікує та годує", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни атакували ракетами приватний сектор Одеси, де велика кількість житлових будинків. Зайнялася триповерхова будівля та два легкових автомобілі поруч. Крім того, пошкоджено понад десять приватних будинків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", 14 жовтня росіяни також атакували Одесу та її портову інфраструктуру, було пошкоджено судна, у тому числі під іноземними прапорами. Ворог б’є ракетами по українських портах, щоб унеможливити функціонування українського морського коридору, зазначив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.