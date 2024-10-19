Ракетный удар работе не помеха: косметолог из Одессы поразила стойкостью (видео)

Враг регулярно обстреливает город

Во время российской атаки на Одессу поздно вечером 18 октября обломки ракеты упали на здание молодой жительницы города. Она поразила украинцев своей стойкостью.

Девушка записала видео сразу после ударов, на фоне своего горящего дома, его публикует "Думская". Одесситка — косметолог, она рассказала о ситуации и сообщила, что будет работать по обычному графику и не будет отменять записи клиентов.

"В наш дом прилетело, мы все живы, к счастью… В общем, все нормально, вещи очень жаль, но с этим можно жить, купим новые… На завтра записи не отменяются, работаем в стандартном режиме, ничего не меняется", — сказала одесситка.

Девушка добавила, что ей и без света, и без дома хорошо видно, что наши соседи россияне — нехорошие люди (она употребила другое выражение). Видео поразило украинцев, некоторые предложили поддержать косметолога — дать ссылку на ее работу, чтобы у девушки было больше клиентов.

"Вот это настрой! Работа не ждет, молодец!". "Сила духа", "Молодчина! Мира всем!" "Она жива, и это главное! Работа лечит и кормит", — пишут комментаторы.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне атаковали ракетами частный сектор Одессы, где большое количество жилых домов. Загорелось трехэтажное здание и два легковых автомобиля рядом. Кроме того, повреждено более десяти частных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", 14 октября россияне также атаковали Одессу и ее портовую инфраструктуру, были повреждены суда, в том числе под иностранными флагами. Враг бьет ракетами по украинским портам, чтобы сделать невозможным функционирование украинского морского коридора, отметил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.