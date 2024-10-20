Як виглядає Кривий Ріг після подвійного ракетного удару Росії (фото)

Окупанти двічі обстріляли місто, є руйнування та постраждалі

Російська армія ввечері, 19 жовтня, двічі обстріляла Кривий Ріг балістичними ракетами. Було пошкоджено готель, магазин, адміністративну будівлю, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. Внаслідок обстрілу постраждали 17 людей, з них 14 потребували допомоги медиків. У лікарні опинилися 8 осіб, стан усіх постраждалих – середньої тяжкості.

Також ракети пошкодили три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції та карету "швидкої допомоги".

Влада розгорнула роботу оперативних штабів у місті — від мешканців приймає заяви про пошкоджене майно. Потерпілим надається необхідна допомога, їм також дають їжу та гарячий чай.

Також у мережі з’явились фото наслідків обстрілів. За даними ДСНС України, пожежу, яка виникла в одному з будинків внаслідок удару російських ракет, вдалося погасити.

Окрім Кривого Рогу, росіяни обстріляли і Нікопольський район. Вночі вони вдарили з артилерії по Марганецькій територіальній громаді, а вранці обстріляли Нікополь. Загиблих та постраждалих вдалося уникнути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час атаки на Кривий Ріг 27 вересня російська ракета потрапила в будівлю поліцейського управління, але були пошкоджені також житлові будинки, автомобілі.