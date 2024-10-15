Знову вгатили С-300: росіяни вчергове обстріляли Миколаївщину, усі подробиці

У місті зникло світло

У вівторок, 15 жовтня, під час повітряної тривоги на Миколаївщині прогриміли потужні вибухи. Попередньо росіяни скерували на Очаків зенітно-ракетну систему С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали. Вибухи пролунали приблизно об 11:00.

"Вибухи в Очакові. Ймовірно, С-300", — йдеться у повідомленні.

За даними місцевих каналів, є руйнування цивільної інфраструктури, але обійшлось без постраждалих.

Також моніторингові чати за кілька хвилин до вибухів в Очакові повідомили, що до Скадовського району області російська армія перегнала невідому кількість систем С-300 з модифікацією повітря-земля.

"Обстріли Миколаєва та прибережних територій можуть стати на постійній основі", — йдеться у повідомлені.

Також, за даними місцевих каналів, в Очакові після вибухів зникло світло. Наразі про постраждалих не повідомлялось, але у мережі вже опублікували фото воронки від С-300.

Нагадаємо, що у ніч на 15 жовтня росіяни ракетами атакували Миколаїв. Пролунала серія вибухів, внаслідок яких загинула одна жінка та понад 15 людей отримали поранення. Відомо, що армія РФ запустила по місту ракети С-300. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців попередили про можливу масовану атаку. У якій можуть бути використані сотні дронів "Шахед" та стільки ж ракет одночасно.