Снова ударили С-300: россияне в очередной раз обстреляли Николаевщину, все подробности

В городе исчез свет

Во вторник, 15 октября, во время воздушной тревоги в Николаевской области прогремели мощные взрывы. Предварительно россияне направили на Очаков зенитно-ракетную систему С-300.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Взрывы раздались примерно в 11 часов.

"Взрывы в Очакове. Вероятно, С-300", — говорится в сообщении.

По данным местных каналов, есть разрушение гражданской инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

Также мониторинговые чаты за несколько минут до взрывов в Очакове сообщили, что в Скадовский район области российская армия перегнала неизвестное количество систем С-300 с модификацией воздуха-земля.

"Обстрелы Николаева и прибрежных территорий могут случаться на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Также, по данным местных каналов, в Очакове после взрывов исчез свет. О пострадавших не сообщалось, но в сети уже опубликовали фото воронки от С-300.

Напомним, что в ночь на 15 октября россияне ракетами атаковали Николаев. Раздалась серия взрывов, в результате которых погибла одна женщина и более 15 человек получили ранения. Известно, что армия РФ запустила по городу ракеты С-300. Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев предупредили о возможной массированной атаке. В которой могут быть использованы сотни дронов "Шахед" и столько же ракет одновременно.