По Николаеву били ракетами: количество пострадавших выросло, появились фото и видео последствий (обновлено)

Погибла женщина

В ночь на вторник, 15 октября, россияне ракетами атаковали Николаев, погибла женщина, еще более 10 человек получили ранения. В сети публикуют видео последствий.

"Ночью, 15 октября, около 2:30, враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь", — написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В ГСЧС уточнили, что в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, охватившие 30 и 400 квадратных метров, они ликвидированы.

"Кроме этого, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы публикуют видео атаки и ее последствий. На одном из них момент взрыва, у людей вылетели окна, после него возник пожар. В пострадавших квартирах повреждены окна и двери, все усыпано осколками стекла.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", 14 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. РФ ударила по портовой инфраструктуре. Погиб один человек, еще 8 пострадали. Было повреждено судно под флагом Палау "OPTIMA" и судно "NS Moon" под флагом Белиза. Также в результате атаки был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов и автомобили.