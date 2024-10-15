Это может оказаться большой проблемой: сколько солдат КНДР могут отправить на войну в Украину

В КНДР понимают, что Южная Корея первой нападать на них не будет

Северная Корея может выставить немаленький экспедиционный корпус для участия в войне против Украины на стороне российского режима. КНДР – маленькая страна, но армию она имеет по численности почти такую же, как Россия.

Об этом сказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина". Он отметил, что режим Ким Чен Ина, как и его русские союзники, игнорирует международные законы и правила.

"Учитывая, что северокорейцы ни с чем не считаются. Ни с какими законами, ни с какими правилами, то, имея более миллионной армии, то полмиллиона, например, столько сколько сейчас чуть больше россиян на линии фронта, вполне можно предположить, что они могут направить на эту войну… Северная Корея — это маленькая страна с точки зрения размеров. Но у них армия примерно такая, как армия РФ. И потому пусть не полмиллиона, но даже 10, 20, 30, 100 тысяч — это вполне возможно, что они могут это сделать", — сказал эксперт.

В КНДР, добавил Гетьман, понимают, что Южная Корея первой нападать на них не будет. Потому режим Кима может отправить воевать в Украину хоть полмиллиона – беспомощность западного блока полностью развязывает ему руки. Между тем, войска КНДР станут для Украины большой проблемой. Солдат Кима не разбросают по разным подразделениям российской армии, это будет отдельное подразделение.

"Но вполне возможно, что эти военные будут задействованы в тылу, не на линии фронта. И тогда те, которые сейчас задействованы в тылу, могут быть перемещены непосредственно на линию фронта", — добавил эксперт.

Напомним, по словам военного аналитика, главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, КНДР может отправить свои войска в Украину воевать на стороне России. Это приведет к серьезным проблемам на фронте, вплоть до его вероятного прорыва российской армией.

Известно, что российские оккупанты уже разместили на временно оккупированной территории Донецкой области своих северокорейских союзников. Инструкторы из КНДР курируют обустройство не менее одного военного полигона врага в Донецкой области.