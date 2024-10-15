Це може стати великою проблемою: скільки солдатів КНДР можуть відправити на війну в Україну

В КНДР розуміють, що Південна Корея першою нападати на них не буде

Північна Корея може виставити немаленький експедиційний корпус для участі у війні проти Україні на боці російського режиму. КНДР – маленька країна, але армію вона має за чисельністю майже таку ж, як Росія.

Про це сказав військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна". Він зазначив, що режим Ким Чен Ина, як і його російські союзники, ігнорує міжнародні закони та правила.

"Враховуючи, що північнокорейці ні з чим не рахуються. Ні з якими законами, ні з якими правилами, то, маючи більш ніж мільйонну армію, то півмільйона, наприклад, стільки скільки зараз трохи більше росіян на лінії фронту, цілком можна припустити, що вони можуть направити на цю війну… Північна Корея — це маленька країна з погляду розмірів. Але в них армія приблизно така як армія РФ. І тому нехай не півмільйона, але навіть 10, 20, 30, 100 тисяч — це цілком можливо, що вони можуть це зробити", — сказав експерт.

В КНДР, додав Гетьман, розуміють, що Південна Корея першою нападати на них не буде. Тому режим Кіма може відправити воювати в Україну хоч півмільйона – безпорадність західного блоку цілком розв'язує йому руки. Тим часом війська КНДР стануть для України великою проблемою. Солдатів Кіма не розкидають по різних підрозділах російської армії, це буде окремий підрозділ.

"Але цілком можливо, що ці військові будуть задіяні в тилу, не на лінії фронту. І тоді ті, які зараз задіяні в тилу, вони можуть бути переміщені безпосередньо на лінію фронту", — додав експерт.

Нагадаємо, за словами військового аналітика, голови фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, КНДР може відправити свої війська до України воювати на боці Росії. Це спричинить серйозні проблеми на фронті, аж до його ймовірного прориву російською армією.

Відомо, що російські окупанти вже розмістили на тимчасово окупованій території Донецької області своїх північнокорейських союзників. Інструктори з КНДР курирують облаштування щонайменше одного військового полігону ворога на Донеччині.