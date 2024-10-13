Чим загрожує участь КНДР у війні Росії проти України

Участь КНДР у війні на боці Росії може загрожувати Україні

Корейська Народно-Демократична Республіка може відправити свої війська до України воювати за Росії. Це може призвести до серйозних проблем на фронті, аж до його можливого прориву російською армією.

Про це на сторінці у соцмережі "Х" написав військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, КНДР може стати серйозним гравцем у російсько-українській війні. Окрім 70% зовнішніх постачань боєприпасів, Пхеньян може надати Москві великий мобілізаційний ресурс.

Якщо Північна Корея перекине свої війська в Україну, це може спричинити прорив фронту з виходом на оперативний простір. Це може стати можливим на тлі кризи у Збройних Силах України, пише Чмут.

"Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту приблизно 10 тисячами підготовлених військових на тлі тотальної кризи у ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір", — написав аналітик. Він порівняв цю ситуацію зі ситуацією в Харківській області у 2022 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія використовує у війні проти України близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Половину з них постачає Північна Корея.