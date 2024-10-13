Чем грозит участие КНДР в войне России против Украины

Участие КНДР в войне на стороне России может нести угрозу для Украины

Корейская Народно-Демократическая Республика может отправить свои войска в Украину воевать на стороне России. Это может привести к серьезным проблемам на фронте, вплоть до его вероятного прорыва российской армией.

Об этом на странице в соцсети "Х" написал военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. По его словам, КНДР может стать серьёзным игроком в российско-украинской войне. Кроме 70% внешних поставок боеприпасов, Пхеньян может предоставить Москве большой мобилизационный ресурс.

Если Северная Корея перебросит свои войска в Украину, это может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство. Это может стать возможным на фоне кризиса в Вооруженных силах Украины, пишет Чмут.

"Одномоментное усиление какого-то участка фронта примерно 10 тысяч подготовленных военных, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство", — написал аналитик. Он сравнил эту ситуацию с обстановкой в Харьковской области в 2022 году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Россия использует в войне против Украины около трех миллионов артиллерийских снарядов в год. Половину из них поставляет Северная Корея.