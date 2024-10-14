Партизани виявили на Донеччині базу найманців з КНДР: де саме знаходиться ворог

Ділянку біля н/п Сартана обрали, оскільки це селище відоме, як "колаборантське"

Російські окупанти розмістили на тимчасово окупованій території Донецької області своїх північнокорейських союзників. Інструктори з КНДР курирують облаштування щонайменше одного військового полігону ворога на Донеччині.

Про це повідомив український партизанський рух СРОК. Полігон, де перебувають найманці від Кім Чен Ина, перебуває в районі селища Сартана у Маріупольському районі.

Загалом біля Маріуполя виявлено три полігони ворога. Ділянку біля н/п Сартана обрали, оскільки це селище відоме, як "колаборантське" – дуже багато мешканців цієї громади пішли на співробітництво з окупантами.

"Північнокорейські інструктори курують облаштування полігону і, ймовірно, наразі почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що ми вже писали про те, що Корейська Народно-Демократична Республіка може відправити свої війська до України воювати за Росію. Це може призвести до серйозних проблем на фронті, аж до його можливого прориву російською армією.

Нагадаємо, днями The Times, посилаючись на дані західної розвідки, повідомив, що Росія у війні проти України використовує близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Половину з них вона одержує з Північної Кореї.

Як повідомляв "Телеграф", у ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї, РФ та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників.