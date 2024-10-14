Партизаны обнаружили в Донецкой области базу наемников из КНДР: где именно находится враг

Участок возле н/п Сартана выбрали, поскольку этот поселок известен, как "коллаборантский"

Российские оккупанты разместили на временно оккупированной территории Донецкой области своих северокорейских союзников. Инструкторы из КНДР курируют обустройство не менее одного военного полигона врага в Донецкой области.

Об этом сообщило украинское партизанское движение СРОК. Полигон, где разместились наемники от Ким Чен Ина, находится в районе поселка Сартана в Мариупольском районе.

Всего около Мариуполя обнаружены три полигона врага. Участок возле н/п Сартана выбрали, поскольку этот поселок известен, как "коллаборантский" — очень многие жители этой общины пошли на сотрудничество с оккупантами.

"Северокорейские инструкторы курируют обустройство полигона и, вероятно, чувствуют себя уверенно и в безопасности, поскольку многие жители Сартанской общины пошли на активное сотрудничество с оккупантом", — сказано в сообщении.

Мы уже писали о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика может отправить свои войска в Украину воевать за Россию. Это может привести к серьезным проблемам на фронте, вплоть до возможного прорыва русской армией.

Напомним, на днях The Times со ссылкой на данные западной разведки сообщил, что Россия в войне против Украины использует около трех миллионов артиллерийских снарядов в год. Половину из них она получает из Северной Кореи.

Как сообщал "Телеграф", в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею, РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.