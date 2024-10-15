Война — день 965: ситуация у Часового Яра усложняется, а Украину атакуют дроны

Рассказываем оперативно о главном в сутки

В Украине продолжаются 965 сутки борьбы против российской армии. Россияне давят не только по линии фронта в пределах Украины, а также пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Для успеха в войне против Украины россияне усиливают сотрудничество с КНДР и ратифицируют договор о сотрудничестве. В то же время в Украине, вероятно, уже на днях будет презентован план победы, но только народным депутатам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До пяти вражеских беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины, на Харьковщине и Сумщине.

00:00 Более половины из 189 боестолкновений произошли на Покровском и Кураховском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, на Покровском направлении противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг предпринял 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боестолкновений завершено, еще одиннадцать – до сих пор продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

Также напряженная ситуация у Часового Яра, сообщают аналитики Deep State.

О новостях и событиях 11 октября мы рассказывали здесь: Война – день 962: Россия нацелилась на Торецк, а в Украине – массовый рейд ТЦК

О том, что происходило 12 октября, читайте в трансляции: Война — день 963: россияне давят на двух направлениях и применяют новую тактику боев

С ситуацией в Украине за 13 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 964: КНДР усиливает помощь России, а в Украине продолжаются рейды ТЦК