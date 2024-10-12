Война — день 962: Россия нацелилась на Торецк, а в Украине массовый рейд ТЦК

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 12 октября 2024 года. Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч в Италии и Германии, и напомнил, что война должна закончиться не позже 2025 года. В Киеве почтили память журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену не дождавшись обмена. Тем временем российские оккупанты продолжают наступать на Торецк и стирать его с лица земли обстрелами, а сотрудники ТЦК начали масштабный рейд по многим крупным городам Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины вражеские дроны, кроме того Воздушные силы сообщают про запуск КАБов на Харьковскую область.

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий за Торецк 12.10.2024

С ситуацией в Украине за 9 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 959: россияне продвигаются в Торецке и обстреливают Одессу

О новостях и событиях 10 октября мы рассказывали здесь: Война — день 960: россияне бьют по гражданским судам в Одессе и закрепляются в Торецке

О том, что происходило 11 октября, читайте в трансляции: Война — день 961: россияне продвинулись в направлении Покровска и атакуют Одессу