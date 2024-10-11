Война — день 961: россияне продвинулись в направлении Покровска и атакуют Одессу

Оперативно о главном в сутки

Российское полномасштабное вторжение уже длится 961 день. Россияне имеют успехи на Покровском направлении, в частности, им, по данным Deep State, удалось оккупировать несколько населенных пунктов. Так до важного города Покровск расстояние от линии фронта теперь составляет чуть более 7 километров. Не менее активным остается Кураховское направление, где за предыдущие сутки произошло 15 боевых столкновений, а на Покровском — 18 боестолкновений из 114.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки, где украинские защитники отразили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

О том, что происходило 8 октября, читайте в трансляции: Война — день 958: ситуация на фронте обостряется, а россияне рвутся в Торецк

С ситуацией в Украине за 9 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 959: россияне продвигаются в Торецке и обстреливают Одессу

О новостях и событиях 10 октября мы рассказывали здесь: Война — день 960: россияне бьют по гражданским судам в Одессе и закрепляются в Торецке