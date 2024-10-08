Война — день 958: ситуация на фронте накаляется, а россияне рвутся в Торецк

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступательные операции почти по всей линии фронта, а наибольшее количество столкновений фиксируется на соседних Покровском и Кураховском направлениях. В то же время активность врага также проявляется и в других местах не только в Донецкой, но и в Харьковской области. Хотя на карте боевых действий продвижения сторон кажутся незначительными, однако это не говорит о затишье. В целом ситуация прямо противоположна, а уже несколько недель подряд на фронте ежесуточно фиксируется более сотни столкновений.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ОТГ "Луганск" сообщили, что российские войска смогли зайти на окраины Торецка.

С ситуацией в Украине за 5 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 955: Россия продвинулась на двух направлениях и атакует дронами

О новостях и событиях 6 октября мы рассказывали здесь: Война — день 956: россияне давят на востоке и обстреливают Одессу

О том, что происходило 7 октября, читайте в трансляции: Война — день 957: россияне продвигаются у Торецка и атакуют Одессу