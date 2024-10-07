Оттеснили россиян на Харьковщине и отбили у них пленных: в третьей штурмовой рассказали новые подробности

Времени было мало

3-я Отдельная штурмовая бригада отбила у оккупантов взятых в плен украинских военных на Харьковском направлении. Решение было принято молниеносно, поскольку еще чуть-чуть, и пленных было бы уже не спасти.

Подробностями дерзкой незапланированной операции поделился в эфире КИЕВ24 представитель 3-ей ОШБр ВСУ Александр Бородин. К сожалению, украинским штурмовикам не удалось избежать потерь.

"Это незапланированные, скажем так, штурмовые действия. Они были сделаны, собственно, с одной целью – отбить пленных, потому что приданные силы были утрачены. Непонятно было, где они находятся, – не дошли туда, куда нужно было по плану", – рассказал Бородин.

По его словам, когда украинские бойцы поняли, что приданные силы были захвачены в плен российскими диверсантами, было принято решение их отбить. Сделать это нужно было до того, как они попадут через серую зону на позиции, потому что это будет уже почти нереально.

"И наша штурмовая группа вступила в бой и уничтожила большую часть ДРГ, что дало возможность не сразу, но на протяжении суток нашим пленным сбежать, выйти к нашим позициям и, собственно, спастись. К сожалению, штурмовая группа понесла определенные потери", – уточнил спикер 3-ей ОШБр.

Он также пояснил, что российские оккупанты часто используют диверсионно-разведывательные группы, в состав которых входят высококлассные профессионалы.

"Это в большинстве своем лучшие бойцы, это – профессионалы, это – никакие не мобики. Часто это бывает ГРУ или просто контрактники с очень большим опытом", – рассказал Бородин.

Напомним, ранее титулованный спортсмен, кикбоксер Алексей Ануля, прошедший российский плен, рассказал "Телеграфу" о зверствах россиян. Они пытали его как физически, так и психологически.