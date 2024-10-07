Відтіснили росіян на Харківщині та відбили у них полонених: у третій штурмовій розповіли нові подробиці

Часу було мало

3-я Окрема штурмова бригада відбила в окупантів взятих у полон українських військових на Харківському напрямку. Рішення було прийнято блискавично, оскільки ще трохи, і полонених було б уже не врятувати.

Подробицями зухвалої незапланованої операції поділився в ефірі КИЇВ24 представник 3-ї ОШБр ЗСУ Олександр Бородін. На жаль, українським штурмовикам не вдалося уникнути втрат.

"Це незаплановані, скажімо так, штурмові дії. Вони були зроблені, власне, з однією метою — відбити полонених, тому що придані сили були втрачені. Незрозуміло було, де вони знаходяться, — не дійшли туди, куди потрібно було за планом", — розповів Бородін.

За його словами, коли українські бійці зрозуміли, що сили були захоплені в полон російськими диверсантами, було ухвалено рішення їх відбити. Зробити це потрібно було до того, як вони потраплять через сіру зону на позиції, бо це буде вже майже нереально.

"І наша штурмова група вступила в бій і знищила більшу частину ДРГ, що дало можливість не відразу, але протягом доби нашим полоненим втекти, вийти до наших позицій і, власне, врятуватися. На жаль, штурмова група зазнала певних втрат", — уточнив спікер 3-ї ОШБр.

Він також пояснив, що російські окупанти часто використовують диверсійно-розвідувальні групи, до складу яких належать висококласні професіонали.

"Це здебільшого найкращі бійці, це — професіонали, це — ніякі не мобіки. Часто це буває ГРУ або просто контрактники з дуже великим досвідом", — розповів Бородін.

Нагадаємо, раніше титулований спортсмен, кікбоксер Олексій Ануля, який пройшов російський полон, розповів "Телеграфу" про звірства росіян. Вони катували його як фізично, так і психологічно.