"Їх злило, що я не кричав від болю": військовий розповів, як росіяни знущаються з військовополонених

Катування в карцері допомагали забути про голод, каже воїн

Титулований спортсмен, кікбоксер Олексій Ануля, який пройшов російський полон, розповів про звірства росіян. Вони катували його як фізично, так і психологічно.

Про це він розповів "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву": У міжнародних організаціях працюють агенти Росії: Олексій Ануля про тортури в полоні та як досягти обмінів.

"Коли я був у полоні, росіяни мене катували і казали, що я не вийду. "Нам плевать, кто ты, ты все равно ничего нам не сделаешь!" — після цих слів відкривали камеру і починали тортури. Їх злило, що я не кричав від болю. Один з них хотів, щоб я "стогнав, як його дружина". Я не давав їм можливості радіти від мого болю. Від всіх цих подій я був настільки виснажений емоційно, що не міг навіть плакати. Хоча туга й апатія до життя були неможливі", — поділився воїн.

Він додав, що логічної причини, чому росіяни катують українських військовополонених, просто немає. Олексій Ануля розповів, що у камерах СІЗО росіяни дозволяли присісти лише щоб поїсти. 18 годин на день українські полонені нерухомо стояли, голову треба було опускати. Наглядачі стежили, якщо хтось поворухнувся — миттю реагували, били ногами та дубинками.

"Катування в карцері допомагали забути про голод. Били так сильно, що через сплеск адреналіну десь годину не хотілося їсти, але голод повертався знову", — додав він.

Спортсмен пояснив, що карцер — кімната покарання, аби зламати людину морально. Це підвальне вологе приміщення з цвіллю, де згідно з законами РФ, людина може перебувати 5–7 діб. Однак росіяни тримають там наших хлопців місяцями: сам Ануля провів у карцері 4 місяці, а перед ним український морпіх сидів там 136 діб.

"Виходимо якось з камери, наглядач питає у нас: "Ну что, вам страшно?". Ми відповідаємо: "Никак нет, гражданин начальник". Він незадоволений каже: "Вас что, побить?". А ми йому: "Как посчитаете нужным". І у нього така злість підступала, не дати зловтішатися над тобою", — розповів воїн.

Раніше про допомогу постраждалим бійцям, війну на Донбасі та злочини російських військ "Телеграфу" розповів медик-стрілець Олександр Біров ("Джокер"). До повномасштабного вторгнення чоловік займався бізнесом, але у березні 2022 року добровольцем пішов боронити країну. Служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, брав участь у боях за Павлівку, Вугледар і Бахмут. Зазнав поранення.