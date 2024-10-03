Росіяни все частіше страчують українських полонених: омбудсмен назвав ціль ворога

Лише у вересні стало відомо про два таких випадки

Росіяни все частіше страчують українських військовополонених та поширюють жахливі відео. Вони роблять це задля того, щоб деморалізувати українців та знизити наш спротив.

Як нагадав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю АрміяInform, в Офісі Генерального прокурора у квітні повідомляли, що з березня 2022 року їм стало відомо про 54 випадки страт українських військовополонених від рук російських окупантів під час спроби здатися в полон. Останнім часом такі випадки почастішали.

"Більш свіжої статистики ми не маємо, однак усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються в полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", — зазначив він.

Лубінець додав, що лише у вересні він двічі реагував на випадки страт. Він розповів, для чого росіяни це роблять.

"Я вважаю, що це робиться, зокрема, і для того, щоб деморалізувати українське суспільство і знизити спротив. Однак, бачачи такі дії, ми повинні ставати ще більш рішучими в боротьбі проти агресора та притягненні винних до відповідальності", — наголосив омбудсмен.

Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня, російські пабліки масово поширили відео страти 16-х українських військових. Черговий воєнний злочин російська армія вчинила на Покровському напрямку.