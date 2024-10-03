Россияне все чаще казнят украинских пленных: омбудсмен назвал цель врага

Только в сентябре стало известно о двух таких случаях

Россияне все чаще казнят украинских военнопленных и распространяют жуткие видео. Они делают это для того, чтобы деморализовать украинцев и снизить наше сопротивление.

Как напомнил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью АрмияInform, в Офисе Генерального прокурора в апреле сообщали, что с марта 2022 года им стало известно о 54 случаях казней украинских военнопленных российскими оккупантами во время попытки сдаться в плен. В последнее время такие случаи участились.

"Более свежей статистики у нас нет, однако все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", — отметил он.

Лубинец добавил, что только в сентябре он дважды реагировал на случаи казней. Он рассказал, зачем россияне это делают.

"Я считаю, что это делается, в частности, и для того, чтобы деморализовать украинское общество и снизить сопротивление. Однако, видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора и привлечении виновных к ответственности", — подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал "Телеграф", 1 октября, российские паблики массово распространили видео казни 16 украинских военных. Очередное военное преступление российская армия совершила на Покровском направлении.