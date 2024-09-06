Стало известно, сколько украинских военнопленных казнила Россия

Это прямые приказы Кремля

Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших военных, попавших в плен.

Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин в ответ на запрос CNN. Отмечается, что издание получило список с 15 случаями расстрелов, начиная с ноября 2023 года. Его предоставили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

Большинство случаев смертной казни имеются видео или аудиоподтверждение с беспилотников. Так, видео расстрела наших бойцов на Торецком направлении появилось в сети еще в начале сентября. По данным Донецкой областной прокуратуры, когда к трем военным одной из бригад ВСУ почти вплотную подошли россияне, они вышли из подвала дома с поднятыми руками. Однако оккупанты, положив их лицом на землю, почти сразу расстреляли в спину.

Заметим, что умышленное и жестокое убийство военнопленных – грубое нарушение Женевских конвенций. Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Правоохранители проверяют данные и начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечает CNN, издание получило еще одно видео казни российскими войсками трех украинцев. Кадры сняты во время боев у Покровска в конце августа. По словам украинского бойца, который предоставил это видео, они знают о более чем 28 случаях казни и расстрела наших бойцов. То есть названные выше цифры могут быть в разы больше.

Костин сказал: "Такие преступления были совершены в разных областях Украины разными подразделениями. И это дает Киеву возможность утверждать, что такая политика может быть преподнесена к преступлениям против человечности. Эта политика организована Кремлем. Это приказ конкретных командиров".

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