Закидали гранатами, а затем добили выживших: россияне на Донбассе казнили своих же солдат

Не менее семи российских военных были казнены 4 июля 2023 года

Ситуация с дисциплиной в российской армии заставляет командиров прибегать к радикальным методам. Против своих подчиненных они применяют пытки и даже расстрелы.

Об одном из таких случаев говорится в расследовании издания Суспільне. Отмечается, что журналистам удалось получить доступ к постановлению Следственного комитета РФ, в котором рассказывается о том, как руководство 6-й мотострелковой дивизии убило по меньшей мере семерых своих военных.

Инцидент произошел 4 июля 2023 года в селе Бахмутское Донецкой области, куда привезли российских солдат из Попасной. 6-я МСД состоит из нескольких полков, среди которых 1486-й, 1008-й и 1307-й. Ее командиром является Марат Оспанов, который в то время был полковником.

Дивизию сформировали в 2022 году, а уже к весне 2023 года в СМИ начали попадать жалобы мобилизированных россиян, которые жаловались на невыносимые условия прохождения службы. В мае того же года Оспанов приказал задерживать всех солдат, которые "нарушали военную дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали другие проступки".

Марат Оспанов

В постановлении СК говорится, что он позже создал группировку из подчиненных, которые должны были добиться неукоснительного выполнения приказов. Добиваться выполнения приказов он поручил полковнику Станиславу Иванисову, а исполнять казни был назначен полковник Евгений Малышко.

Станислав Иванисов

Евгений Малышко

В материалах говорится, что таким образом было задержано 19 человек, которых кинули в подвал без средств гигиены, спальных мест и с ограниченным количеством еды и воды. 11 из них позже освободили военные прокуроры, которые проводили расследование.

Еще 8 Оспанов посчитал "не подлежащими исправлению". Речь идет о капитанах Николае Козловском и Юрие Снитникове, сержантах Артуре Галимове и Игоре Коломийцеве, рядовом Илье Борисове, ефрейторе Алексее Авере из 1307 полка. Также в списке есть имена лейтенанта 1008 мотострелкового полка Валерия Грушецкого и старшего лейтенанта 1486 полка Артема Фадеева.

Из них выжил лишь Борисов, которого перед плановой проверкой отпустили и отправили на передовую. Там он получил ранение и оказался в госпитале, что в конечном итоге спасло ему жизнь.

Остальных же подвергали регулярным избиениям и в конечном итоге решили казнить. Убивать "нарушителей" отправили майора Евгения Борискина, прапорщика Евгения Чуканова, старшего прапорщика Геннадия Мурого и старшего сержанта Романа Тимонина.

Они вывезли семерых солдат в Бахмутское и отправили в подвал одного из жилых домов, а потом туда полетело не менее пяти осколочных гранат. После этого майор Борискин спустился в подвал и совершил семь выстрелов, чтобы добить выживших.

Дела ведут по трем статьям уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство.

Как сообщалось ранее, в СБУ назвали имена ответственных за совершение теракта в Еленовке, где россияне убили более 50 украинских военнопленных.