Годовщина теракта в Еленовке: убийцам пленных сообщили о подозрении, кто они, где прячутся и как выглядят

Погибли более 50 военных, в частности, "азовцев"

Экс-руководителям "Еленовской колонии", где два года назад убили пленных украинских защитников, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение. В ведомстве назвали имена ответственных лиц.

По данным СБУ и Офиса Генерального прокурора, была собрана доказательная база на двух военных преступников России. Трагедия произошла ночью 29 июля 2022 года, тогда взорвался один из бараков исправительной колонии в Еленовке Донецкой области.

К этой трагедии причастны коллаборант Сергей Евсюков – экс-руководитель так называемой "Волноваской колонии ДНР" в поселке Еленевка и его бывший первый заместитель – коллаборант Дмитрий Неелов.

Сергей Евсюков

Отмечается, что в ночь на 29 июля, когда россияне устроили взрывы на территории оккупационной тюрьмы, оба фигуранта находились на должностях.

В результате этого теракта погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, в том числе, "азовцы", находившиеся в застенках. Девять человек погибли из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Тогда примерно 150 военных получили ранения.

По данным следствия, оба фигуранта осознавали последствия взрывов и количество пострадавших. Однако они намеренно медлили с эвакуацией раненых в медучреждения.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Евсюкову и Неелову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что уже в ноябре 2022 на вышеуказанные должности назначили новых людей. А Евсюков и Неелов скрываются от правосудия на временно оккупированной Донбассе.

Сейчас принимаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против украинских бойцов.

Ранее "Телеграф" писал, что командир "Азова" обратился к украинцам на годовщину трагедии в Оленивке.