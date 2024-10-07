У Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу у Криму: нові деталі

Вона розташована на східній околиці Феодосії, неподалік від селища Берегове

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Феодосійський нафтоперевалочний термінал вночі 7 жовтня було атаковано Силами Оборони України. Це зробили ракетні війська у взаємодії з іншими складовими армії.

"Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбниківСьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються", — повідомили у Генштабі.

Там додали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Зокрема вони використовувалися також для забезпечення потреб окупаційної армії Росії.

"Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде…", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Телеграф" детально розповідав про Феодосійський нафтоперевалочний термінал, який було атаковано в ніч на 7 жовтня. Загальна ємність резервуарів складає 250 тисяч кубічних метрів. Нафтобаза розташована на східній околиці Феодосії, неподалік від селища Берегове.