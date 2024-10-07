Найбільша у Криму: що відомо про нафтобазу, на яку завітали безпілотники (фото, відео)

Дим підіймається трьома стовпами

Атака безпілотників на окупований Крим призвела до потужної пожежі на нафтобазі у Феодосії. Інцидент стався в ніч на 7 жовтня — місцеві жителі проснулись від серії вибухів. Як з'ясувалось, Феодосійський нафтоперевалочний термінал є одним з двох найбільших об'єктів такого типу на півострові (другий розташований у Севастополі).

Як повідомляє "Кримський вітер", близько 4:30 ранку в районі Феодосії пролунало понад 10 потужних вибухів. Після цього на території нафтобази спалахнула пожежа. Місцева окупаційна влада підтвердила факт займання, але утрималась від коментарів щодо причин інциденту. Так званий "глава адміністрації" Феодосії Ігор Ткаченко повідомив про роботу пожежних бригад на місці події та відсутність жертв і постраждалих.

Що відомо про нафтобазу у Феодосії, куди завітали безпілотники

Очевидці надсилають фото пожежі

Феодосійський нафтоперевалочний термінал вважається найбільшим об'єктом такого типу в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Загальна ємність резервуарів складає 250 тисяч кубічних метрів. Нафтобаза розташована на східній околиці Феодосії, неподалік від селища Берегове.

Варто зазначити, що це не перший випадок атаки на об'єкт. У березні 2024 року нафтобаза вже зазнавала нападу дронів, внаслідок чого було пошкоджено магістральний трубопровід для перекачування палива. Крім того, атаки на цей об'єкт фіксувалися у грудні та листопаді минулого року.

За повідомленнями з місця події, дим над нафтобазою підіймається трьома стовпами, що може свідчити про наявність трьох основних джерел займання. Через пожежу в місті було перекрито дороги, що ускладнило рух транспорту.

До Феодосії для оцінки ситуації виїхав так званий "віце-прем'єр" Ігор Михайличенко. Місцева влада не надала детальної інформації про масштаби пошкоджень та можливі екологічні наслідки пожежі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії третю добу палала нафтобаза. Там вибухнула ще одна цистерна