Самая большая в Крыму: что известно о нефтебазе, которую посетили беспилотники (фото, видео)

Дым поднимается по трем столбам.

Атака беспилотников на оккупированный Крым привела к мощному пожару на нефтебазе в Феодосии. Инцидент произошел в ночь на 7 октября – местные жители пробудились от серии взрывов. Феодосийский нефтеперевалочный терминал является одним из двух крупнейших объектов такого типа на полуострове (второй расположен в Севастополе).

Как сообщает "Крымский ветер", около 4:30 утра в Феодосийском районе прозвучало более 10 мощных взрывов. После этого на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Местные оккупационные власти подтвердили факт возгорания, но воздержались от комментариев по поводу причин инцидента. Так называемый "глава администрации" Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о работе пожарных бригад на месте происшествия и отсутствии жертв и пострадавших.

Что известно о нефтебазе в Феодосии, куда посетили беспилотники

Очевидцы присылают фото пожара

Феодосийский нефтеперевалочный терминал считается самым крупным объектом такого типа в оккупированном Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Общая емкость резервуаров составляет 250 тысяч кубических метров. Нефтебаза расположена на восточной окраине Феодосии, неподалеку от поселка Берегово.

Следует отметить, что это не первый случай атаки на объект. В марте 2024 года нефтебаза уже подвергалась нападению дронов, в результате чего был поврежден магистральный трубопровод для перекачки топлива. Кроме того, атаки на этот объект фиксировались в декабре и ноябре прошлого года.

По сообщениям с места происшествия, дым над нефтебазой поднимается тремя столбами, что может свидетельствовать о наличии трех основных источников возгорания. Из-за пожара в городе были перекрыты дороги, что затруднило движение транспорта.

В Феодосию для оценки ситуации поехал так называемый "вице-премьер" Игорь Михайличенко. Местные власти не предоставили детальную информацию о масштабах повреждений и возможных экологических последствиях пожара.

Ранее "Телеграф" писал, что в России третьи сутки пылала нефтебаза. Там взорвалась еще одна цистерна.