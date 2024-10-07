У Криму спалахнула потужна пожежа на нафтобазі: безпілотники "запально" привітали Путіна з Днем народження (відео)

Пролунало понад 10 вибухів

У ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії — чудовий подарунок президенту Росії Володимиру Путіну, якому 7 жовтня виповнюється 72 роки.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", за словами місцевих жителів, кілька потужних вибухів пролунало у Феодосії близько 4:30. Після них почала горіти нафтобаза.

Місцева окупаційна "влада" підтвердила пожежу на феодосійській нафтобазі. Так званий "глава адміністрації" Феодосії Ігор Ткаченко про причини пожежі не повідомив, але додав, що працюють розрахунки МНС, а жертв та постраждалих немає. До Феодосії виїхав "віце-прем’єр" Ігор Михайличенко.

Тим часом у мережі публікують відео потужної пожежі. Telegram-канал ASTRA пише, що нафтобаза, що горить у Феодосії, — це, ймовірно, АТ "Морський нафтовий термінал".

Він є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

"Феодосійський торгівельний порт розташований у західній частині незамерзаючої затоки Феодосії на південно-східному узбережжі Криму. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій", — йдеться в повідомленні.

Феодосійський нафтоперевалочний термінал уже був атакований безпілотниками раніше. Так, у ході атаки у березні цього року на території АТ "Морський нафтовий термінал" впало чотири безпілотники. З нафтобази евакуювали працівників, пошкодження отримав магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Ця ж нафтобаза була атакована також у грудні та листопаді 2023 року.

"Ранкові звістки приємні: Феодосійський морський нафтовий термінал вітає бункерного п**ла з днем ​​народження. Щоправда, за допомогою наших безпілотників", — прокоментував атаку прессекретар Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Загалом окупований Крим був під атакою з 23:30 6 жовтня. Тоді пролунало понад 10 вибухів, які було чути у Сакському районі, а їхні відлуння – у Сімферопольському та Червоногвардійському районах. Лунали також черги стрілянини з великокаліберної зброї. За годину пролунала друга серія вибухів. За словами місцевого жителя, було щонайменше одне влучання в районі аеродрому в Новофедорівці.

Повітряну тривогу оголошували у військових частинах Севастополя. Близько опівночі окупанти підняли повітря авіацію з аеродрому Бельбек. Близько години ночі в районі аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа. Його джерело невідоме.

Повітряна небезпека була оголошена на всій території окупованого Криму. Російські Z-пабліки писали про атаку українських БПЛА. За їхніми даними нібито, росППО їх збила.

Як повідомляв "Телеграф", безпілотники атакували Крим та 22 вересня. Тоді пролунало кілька потужних вибухів у районі тимчасово окупованого Джанкоя.