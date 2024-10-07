В Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Крыму: новые детали

Она расположена на восточной окраине Феодосии, неподалеку от поселка Берегово

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Феодосийский нефтеперевалочный терминал ночью 7 октября был атакован Силами Обороны Украины. Это сделали ракетные войска во взаимодействии с другими составляющими армии.

"Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что терминал Феодосии — самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. В частности, они использовались также для обеспечения потребностей оккупационной армии России.

"Задачи выполнены подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Продолжение следует...", — говорится в сообщении.

Напомним, "Телеграф" подробно рассказывал о Феодосийском нефтеперевалочном терминале, который был атакован в ночь на 7 октября. Общая емкость резервуаров составляет 250 тысяч кубических метров. Нефтебаза расположена на восточной окраине Феодосии, неподалеку от поселка Берегово.