Война — день 957: россияне прощупывают оборону ВСУ и готовят "подарок" Путину

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают проводить атаки на востоке Украины, а наиболее активными остаются Покровское и Кураховское направления. Также много попыток атаковать предпринимается врагом на Лиманском и Торецком направлениях. Россияне также хотят выбить ВСУ из Курской области, однако существенных успехов у них там нет. Остальные участки фронта тоже не спокойные, поскольку захватчики постоянно пытаются нащупать слабое место в украинской обороне и нанести туда новый мощный удар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Во временно оккупированный Крым наведались беспилотники. Российский аэродром "Саки" под атакой, там насчитали уже более десятка взрывов.

00:00 В Черном море заметили российские ракетоносители с максимальным залпом в 48 ракет. На фоне этого Киев и Харьков подверглись налету БПЛА.

О том, что происходило 4 октября, читайте в трансляции: Война — день 954: россияне продвигаются в направлении Курахово и давят под Покровском

С ситуацией в Украине за 5 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 955: Россия продвинулась на двух направлениях и атакует дронами

О новостях и событиях 6 октября мы рассказывали здесь: Война — день 956: россияне давят на востоке и обстреливают Одессу