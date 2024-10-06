Война — день 956: россияне давят на востоке и обстреливают Одессу

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают наступление на ряде направлений, а наиболее ожесточенные боевые действия проходят на соседних Покровском и Кураховском направлениях. Однако после падения Угледара не исключено, что захватчики перебросят свои войска в другие места в Донецкой или Запорожской области. На фоне этого ВСУ имеют успехи в Харьковской области, а власти Украины анонсируют важные решения, которые будут приняты уже на следующей неделе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Украине объявлена масштабная тревога из-за запуска большого количество ударных дронов. Большое количество взрывов было слышно в Одессе.

О новостях и событиях 3 октября мы рассказывали здесь: Война — день 953: оккупанты бомбят Харьков и атакуют на нескольких направлениях

О том, что происходило 4 октября, читайте в трансляции: Война — день 954: россияне продвигаются в направлении Курахово и давят под Покровском

С ситуацией в Украине за 5 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 955: Россия продвинулась на двух направлениях и атакует дронами