Війна — день 956: росіяни тиснуть на сході та обстрілюють Одесу

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступ на ряді напрямків, а найзапекліші бойові дії проходять на сусідніх Покровському та Курахівському напрямах. Однак після падіння Вугледара не виключено, що загарбники перекинуть свої війська до інших місць у Донецькій чи Запорізькій області. На тлі цього ЗСУ мають успіхи в Харківській області, а влада України анонсує важливі рішення, які будуть ухвалені вже наступного тижня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Україні оголошено масштабну тривогу через запуск великої кількості ударних дронів. Велика кількість вибухів була чутна в Одесі.

Про новини та події 3 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 953: окупанти бомблять Харків та атакують на кількох напрямках

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 954: росіяни просуваються у напрямку Курахового і тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні за 5 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 955: Росія просунулась на двох напрямках та атакує дронами