В международных организациях работают агенты России: Алексей Ануля о пытках в плену и как добиться обменов

Боец провел в плену 298 дней и похудел на 40 кг

Алексей Ануля – титулованный спортсмен, кикбоксер. Когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, он пошел в армию вместе с отцом. Папа был сожжен в церкви русскими, Алексей попал в плен, где провел десять месяцев, подвергся пыткам и похудел на 40 кг. Об ужасах в неволе, о том, почему МККК (Международный Комитет Красного Креста. — Ред. ) поддерживает россиян и не действует в Украине, о том, кто может оказывать давление на Россию и как достичь обмена пленных, рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Россиян злило, что я не кричал от пыток

— Когда я был в плену, русские меня пытали и говорили, что я не выйду. "Нам плевать, кто ты, ты все равно ничего нам не сделаешь!" — после этих слов открывали камеру и начинали пытки. Их злило, что я не кричал от боли. Один из них хотел, чтобы я "стонал, как его жена". Я не давал им возможности радоваться моей боли.

От всех этих событий я был так истощен эмоционально, что не мог даже плакать. Хотя тоска и апатия к жизни были невозможными. Логики, почему они пытают, просто нет. В камерах СИЗО нам разрешали присесть, только чтобы поесть. 18 часов в день мы неподвижно стояли, нужно было голову опускать. Наблюдатели следили, если шелохнулся — мгновенно реагировали, били ногами и дубинками.

Держаться в плену помогали мысли о моих детях, семье. Представлял, как моя дочь уже с кем-то встречается, у нее какие-то моменты в школе, но она не придет ко мне, не пообщается, даже не сможет навестить меня на могиле, потому что я в Тульской области буду похоронен, как последняя собака.

Как выжить в плену?

— Выжить помогла дисциплина, спортивные знания, как реагировать на удары, как еда и сон влияют на организм. Благодаря этой информации я знал, как наладить такой режим, чтобы выдержать то, как с нами обращались. Я ввел со своим товарищем систему, какие мышцы нам нужно привести в тонус, чтобы было не так больно, когда нас пытают.

Алексей Ануля после 298 дней русского плена. Фото из собственного архива

Когда тебя бьют палками – надо держать руки так, чтобы удар больше попадал на трицепс, а не на спину и не так травмировал позвоночник. Прибегали к другим ухищрениям — когда бежишь по коридору и тебя бьют палками, если ты смещаешься левее-правее, то вертухай уже терял ту дистанцию и у него вся сила остается в локте и он не мог так вложить силу в удар. Помогли знания, как держать руку, чтобы удары соскальзывали по тебе, как прятать ребра — когда тебя во время осмотра бьют, а ты сгибаешься в сторону удара, то нижние ребра входят глубже.

Выходим как-то из камеры, смотритель спрашивает у нас: "Ну что, вам страшно?". Мы отвечаем: "Никак нет, гражданин начальник". Он недоволен, говорит: "Вас что, побить?". А мы ему: "Как посчитаете нужным". И у него такая злоба подступала, не дать злорадствовать над тобой.

Пытки помогали забыть о голоде

— Пытки в карцере помогали забыть о голоде. Били так сильно, что из-за всплеска адреналина где-то час не хотелось есть, но голод возвращался снова. Карцер – комната наказания, чтобы сломать человека морально. Это подвальное влажное помещение с плесенью. Согласно законам РФ, человек может находиться там 5-7 суток, а передо мной украинский морпех сидел 136 суток. Я провел в карцере 4 месяца.

Кормят в российских тюрьмах по-разному, единственный знаменатель — очень мало и полный дефицит килокалорий. Вообще нет пищи, которую нужно жевать, поэтому нет тонуса у десен — зубы становятся мягкими. Начинаешь терять вес, у кого-то начинается цинга, поэтому у многих пленных выпадают зубы. Ногти и кожа начинают отслаиваться, начинают гнить руки, ноги. Меня кормили порцией: пять ложек каши, кусок хлеба и чай. Все это нужно было съесть за минуту, а я раненый не успевал. А когда мне вырвали еще два зуба, стало еще сложнее.

Во время интервью. Алексей Ануля и журналистка Виктория Кушнир

В тюрьме в Курске давали кишки рыбы, труху от крупы с водой. Многие даже голодными не могли это есть, а я съедал. Перед тем россияне харкали в тарелку, смеялись, смотрели, будем ли мы в камере с офицером биться за тарелку этой "еды".

Однажды смог пронести с улицы дождевого червя. Положил его в сливной бачок и забыл на неделю. Потом там появился целый выводок. Съел всех. В карцере охотился за крысой. Надзиратели это поняли и отравили ее. Чтобы поймать и съесть крысу позже ушло почти четыре месяца.

Как добиться обменов пленными?

— Достучаться до иностранцев помогает собственная история и доказательства, которые мы собрали. Нам помогает то, что у представителей международных сообществ есть эмпатия, и они готовы слушать тебя лично. Не государство, не вас, как дипломата, а конкретного человека свидетеля. Они сами подходят в кулуарах и начинают расспрашивать. Однако так просто тебе там не поверят: нужные доказательства, медицинские экспертизы, которые делаются по полгода, и другие документы. И уже после этого вы можете оперировать своей историей.

Именно так можно достичь обменов — достучаться до конкретных персоналий и международных организаций, которые есть в переговорных группах. Удастся сделать и так, чтобы те, кто охраняет наших военнопленных, били не так сильно или дали им лишний кусок хлеба.

В международных организациях работают агенты России

— В МККК защищают права россиян, следят за их условиями в наших лагерях, но ни разу они не посещали меня или тех украинцев, которые были в плену со мной.

Насколько легко вербовать сотрудников международных организаций? Как говорил один российский олигарх: "Один процент "Газпрома" может купить очень много". Это может быть любой британский судья или сотрудник Красного Креста. Необходимо провести кадровые чистки: все сотрудники МККК должны пройти полиграф, где у них спросят, сотрудничают ли они с Россией, есть ли у них российское финансирование.

В ООН (речь идет о Комитете против пыток. — Ред.) большое количество людей, работающих на Россию. Мы знаем даже фамилии этих людей. Братья этих людей ведут YouTube-каналы, где у сотрудников российской Службы внешней разведки берут интервью, имеют доступ к бывшим российским шпионам, разным российским структурам.

Арабские страны могут давить на Россию

— Думаю, сейчас Украине нужно делать акцент на арабские страны. Они создали свою структуру, которой бы давали возможность посещать пленных в России. Потому что у них есть сфера влияния на РФ.

По моему мнению, страны Аравийского полуострова могут давить на Россию из-за ОПЕК, из-за добычи нефти. Они могут сделать так, что российский бюджет просто упадет. Поэтому лучше допускать арабов, чтобы они смотрели условия содержания наших пленных, а также смотрели, как мы удерживаем пленных россиян.

Что касается поддержки от обычных украинцев, то я считаю, что разнообразные информационные кампании, медийная огласка, публикации в социальных сетях, зарубежные акции, посвященные пленным, важны и имеют влияние. "Вертухаи" в плену все равно проговариваются об общественных движениях и деятельности вокруг темы плена, и это мотивирует, показывает, что ты не сам, что тебя ждут дома, тебя не забыли и ты борешься в плену не зря!

У меня нет к россиянам ненависти, я никаких эмоций не испытываю. Только холодное мышление. Надо рационально мыслить, как их победить. Когда глаза залиты ненавистью, ты не видишь решения этой проблемы. Те, кто пытал меня, кто насиловал и убивал находящихся в плену ребят, должны понести ответственность, и она должна быть суровой, на уровне того, что они причинили.