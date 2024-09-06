После двух лет в плену скончался полковник СБУ: россияне захватили его в 2022 году

Прощание состоится почти через полгода после ориентировочной даты смерти мужчины

В плену российских оккупантов остается немало украинских военных и гражданских пленников. Из-за болезней и жестокого отношения некоторые из них погибают за решеткой. Не вернется домой полковник СБУ Игорь Походзило.

В плену оккупантов он провел два года. Об этом рассказала его сестра. "Самый дорогой и самый родной мне человек, Человек с большой буквы, мое солнце, мой свет, моя радость и моя опора. Игорь Васильевич был безотказным человеком. Он мог в два часа ночи выехать в другой уголок Украины, чтобы помочь другу или товарищу попавшему в затруднительное положение. Игорь всегда имел активную гражданскую позицию, был искренним патриотом Украины", — написала она в некрологе.

"Телеграфу" удалось выяснить, что в плен мужчину захватили российские военные в марте 2022 года в Киевской области в районе села Блиставица Бучанского района. Долгое время о его судьбе родные ничего не знали. Даже прощаются с ним позже – он умер ориентировочно в марте 2024 года.

Игорь Походзило

Игорь Походзило родился в Фастове в 1964 году, выучился на учителя, как и многие из его семьи, работали первое время по специальности. Однако зов сердца не остановить. "С детства его привлекала другая стихия. Прадед был офицером, а Игорь всегда мечтал походить на него. Поэтому в дальнейшем изменил свою деятельность и стал служить в СБУ", — пишет его сестра Людмила.

Она рассказала, что мужчина работал на руководящих должностях в центральном аппарате СБУ, а после выхода на пенсию работал в других государственных структурах, в частности, на руководящих должностях в Государственной таможенной службе. Прощание с Походзило Игорем Васильевичем назначено на субботу, 7 сентября, на Байковом кладбище, в 10 утра.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю медика из Мариуполя, который в плену уже 28 месяцев. Герой Украины Виктор Ивчук смог прислать за это время жене единственное письмо и то шло круглый год.