Легендарный медик из Мариуполя в плену 28 месяцев. Жена рассказала, как ждет и не спит перед каждым обменом

После ранения Виктор Ивчук жил на обезболивающих, и неизвестно, как он обходится без них в плену

Вот уже 28 месяцев начальник Мариупольского военного госпиталя полковник медицинской службы ВСУ Герой Украины Виктор Ивчук находится в российском плену . По данным открытых источников, год назад оккупанты незаконно удерживали в плену более 500 военных и гражданских медработников.

Жена Виктора — Виктория — рассказала "Телеграфу", как ее муж с коллегами делал все возможное, чтобы спасти раненых военных и гражданских в окруженном городе. О неудачном прорыве защитников с завода имени Ильича. О единственном письме, написанном мужчиной из плена, которое шло целый год. И о том, как сны помогают ей чувствовать его присутствие рядом…

Когда бьют по ногам, заключенные пытаются устоять

Обычно перед обменом пленными Виктория несколько ночей не спит. А потом, когда обмен опять проходит без ее мужа, она еще три-четыре дня ничего не может делать, даже разговаривать. И так уже 28 месяцев.

После захвата ВСУ в плен большого количества российских военных на Курщине руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о том, что обмену будут в первую очередь подлежать те, кто находится в плену дольше всех, и защитники Мариуполя . И у Вики снова ожила надежда на то, что ее муж наконец-то окажется дома.

— Из Мариупольского военного госпиталя, который возглавлял мой муж, в плен попали 45 человек, — рассказывает организатор всеукраинского общественного объединения "Военные медики Украины", киевлянка Виктория Ивчук. — Большинство из них женщины. Они первыми попали в обменные списки — уже в начале осени 2022 года их начали постепенно освобождать . Вышли в тяжелом физическом и психологическом состоянии, поэтому только через два месяца могли связаться со мной, чтобы коротко рассказать о муже. Мол, с ним все более-менее, держится и других подбадривает.

Пленные медики с разных направлений, освобождением которых занимается ОО "Военные медики Украины"

Сейчас в плену с моим Виктором остаются четверо работников госпиталя. Мы не знаем, как формируют списки обмена и как ведут переговоры. Но я знаю, что фамилия моего мужа есть в этих списках. И я надеюсь, что в связи с последними новостями его наконец-то обменяют… К сожалению, последние обмены проходят вообще без медиков.

41-летний Виктор Ивчук – легендарная личность. Он первым из военных медиков был удостоен ордена "Богдана Хмельницкого" III степени. Эту награду получил за организацию эвакуации раненых во время боев между украинскими Вооруженными силами и пророссийскими боевиками так называемой "ДНР" в июне-августе 2014 года на Саур-могиле. Тогда он служил начальником медицинской части в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Во время одного из ожесточенных боев получил тяжелое осколочное ранение правой руки, но, несмотря на это, продолжал спасать бойцов. С тех пор он не чувствовал трех пальцев на руке.

Виктор Ивчук первым из военных медиков был удостоен ордена "Богдана Хмельницкого" III степени

— Муж жил на обезболивающих препаратах, и как без них обходится в плену, не представляю, — вздыхает Виктория. — Ребята, которые были с ним в неволе, прошли пытки, рассказывали, что в Старом Осколе Белгородской области, куда их перевели после теракта в Еленовке, заключенных выводили из камер, ставили к стене, заставляли расставлять ноги и били дубинками по ногам.. Если человек падал, его били по голове. Поэтому все пытались устоять, потому что удары по голове еще болезненнее… Применяли электрошокеры. Мужчин, а не только женщин, насиловали…

…Супругам Ивчукам, когда они в конце 2021 года перебрались в собственную квартиру в Киеве, казалось, что все выпавшие на их судьбу испытания позади. Долгое время они жили отдельно: Виктория, бухгалтер-экономист по специальности, с сыном Вадиком — в столице, а Виктор после ранения — в Днепре, где был заместителем начальника военного госпиталя. Параллельно обучался в магистратуре Украинской военно-медицинской академии.

Семейное фото мирного времени

— Виктор — не практикующий врач, он всегда работал на руководящих должностях, у него хорошо получается организовывать работу медицинских учреждений, — объясняет Виктория. — Поэтому на службе в Киеве долго не задержался. За месяц до полномасштабного вторжения командование Медицинских сил перевело его на должность начальника Мариупольского госпиталя. Потому что он был ближе к границе, и его нужно было усиливать, готовить медиков к военным действиям. Я так думаю… Мой муж также наладил работу городских больниц Мариуполя, поскольку у гражданских врачей не было опыта работы с большим количеством раненых, включая женщин и детей.

Мы оба понимали, что это большой риск, потому что "запах войны" витал в воздухе.

На новое место работы Виктор отправился из Киева на своем BMW. Обещал приехать через неделю, потом — через две, но не приехал и через месяц.

Как делили капли воды между ранеными

…Начало полномасштабной войны Виктория проспала — насмотрелась успокаивающих новостей по телевизору. Хотя перед 24 февраля три ночи подряд внутренняя тревога не позволяла ей нормально отдохнуть ночью. Проснулась от звонка мужа. Вокруг все взрывалось. Виктор успокоил жену и посоветовал ехать к его семье в Винницкую область.

Целый день и следующую ночь женщина провела с испуганным 11-летним сыном в подвале своей высотки. "Мама, я не хочу умирать!" — дрожал от страха парнишка и крепче прижимался к ней после очередного взрыва. Киев стоял в пробках, мосты были перекрыты, выбраться с Левого берега города без собственного транспорта вообще было нереально. К счастью, на следующий день родственники забрали их в Винницу.

В первые дни полномасштабки Виктор часто звонил по телефону семье, был на позитиве, всех ободрял, своим двум братьям рекомендовал мобилизоваться. "Надо защищать страну. Все будет хорошо. У нас в Мариуполе все под контролем. Здесь много людей, техники, у нас все есть, все будет хорошо", — убеждал он. Однако не скрывал: тяжело, есть раненные среди военных и гражданских.

Затем с Мариуполем связь пропала.

В последний раз Виктор с Викторией общались 5 или 6 марта по видеосвязи, среди ночи. Тогда в госпитале появился Starlink. Она видела, что муж был в каком-то подвале. Выглядел очень уставшим, но не отчаявшимся или расстроенным. С полчаса разговаривали. Она плакала, он ее успокаивал.

Полковник медицинской службы ВСУ Виктор Ивчук — фото из окруженного Мариуполя

— Значительно позже, когда его коллеги вышли из плена, я узнала, что муж действовал тогда как настоящий герой, — говорит Виктория. — Свою машину он использовал как "скорую". Ездил под обстрелами по Мариуполю и подбирал раненых, привозил в госпиталь, ассистировал хирургам, потому что кадров не хватало — как минимум половина коллектива уехала из города.

В то же время искал более или менее безопасное место, куда можно было перевезти пациентов. Ведь с первых дней вторжения российские военные планомерно атаковали медицинские учреждения всеми возможными способами: минометами, артиллерией, авиабомбами. Уничтожали прицельно, зная, что там есть гражданские. Что есть раненные.

16 марта, в тот же день, когда оккупанты разбомбили Мариупольский драмтеатр , в котором прятались сотни гражданских жителей, был уничтожен и последний работающий корпус госпиталя.

Виктор Ивчук принял решение разделить выживших врачей и раненых на две части и перебазировать их на заводы "Азовсталь" и имени Ильича.

— Он сам остался на комбинате Ильича. Там вообще не было связи, поэтому об основных новостях я узнавала от заместителя Виктора, которого он назначил главным на "Азовстали", — продолжает Виктория. — Они как-то могли общаться между собой, и этот заместитель примерно раз в три дня звонил мне и говорил, что мой муж жив, с ним все плюс-минус хорошо. Иногда приходили короткие SMS с чужих номеров: "Все хорошо, живой". Видно, они там какого-то человека назначали, который искал место, где брала связь, и он всем посылал сообщения.

Мариуполь, завод имени Ильича, разбитые медицинские машины

Лишь после того, как осенью 2022-го захваченные в плен медики госпиталя начали возвращаться на свободу, Виктория узнала ужасные вещи. Врачи, несмотря на отсутствие элементарных условий, без сна и отдыха, продолжали спасать людей, насколько это было возможно при отсутствии медикаментов и даже бинтов. Когда кончились скромные запасы пищи, они делили капли воды между пациентами, но сами не пили.

11 апреля, когда исчезла всякая надежда на помощь, находившиеся на заводе боевые подразделения решили идти на прорыв, чтобы добраться до "Азовстали" . Медики перенесли раненых в грузовики, и колонна двинулась. Однако прорваться не удалось. Ее обстреляли. Многие погибли. Те, кто выжил, вынуждены были возвращаться на заводские руины…

— Именно 11 апреля 2022 года указом президента Владимира Зеленского моему мужу было присвоено звание Герой Украины, — вспоминает Виктория Ивчук. — Утром мне посыпались телефонные приветствия, а я ничего не знала об указе — совсем не до того было. На следующий день мне пришло сообщение с неизвестного номера: "Нас захватывают в плен".

— У меня было двоякое чувство, — продолжает Виктория. — С одной стороны, радовалась, что муж пусть в плену, но жив. Тогда еще никто даже не представлял, что такое российский плен. А с другой, очень возмущало, что оккупанты, вопреки нормам международного гуманитарного права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными, насильно лишили медиков свободы. Они должны были их отпустить! Но нет. Сказали, будут менять их на своих военных.

В Еленовке люди горели заживо

Чтобы координировать усилия по поиску родных, Виктория вместе с семьями пленных и без вести пропавших медиков создала общественную организацию "Военные медики Украины", в которую вошли родные пленных из Херсона, Донецка, Харьковщины. Вместе они собрали всю информацию, касающуюся пленных, которую передали в соответствующие инстанции. ОО "Военные медики Украины" сотрудничает с правительственными, правозащитными и общественными организациями. Имеет свой сайт. Регулярные митинги в поддержку военнопленных под лозунгом "Не молчи! Плен убивает" — одно из направлений ее публичной деятельности.

Виктория Ивчук ведет борьбу за освобождение мужа из плена

51 человека уже удалось вернуть, а 42 еще незаконно удерживают в российских застенках.

По данным , обнародованным год назад, оккупанты незаконно удерживают в плену более 500 военных и гражданских медработников.

— Наши родные попали из Мариуполя в Еленовку, куда впоследствии доставили и защитников из "Азовстали", — продолжает Виктория. — Об этом я узнала от незнакомого мужчины, который мне позвонил по телефону и сказал, что они находятся вместе с Виктором и что он держится молодцом и всех поддерживает. Это было еще до теракта в ночь на 29 июля 2022 года .

Другую весточку о муже я получила через несколько месяцев, уже от тех, кому удалось выжить в Еленовке. После освобождения они рассказывали, что руководство колонии разрешило нашим медикам, среди которых был и Виктор, лечить и ухаживать за ранеными, вывезенными из Мариуполя. Но когда произошел теракт, их не допустили к пострадавшим. Люди горели заживо, но их никто не спасал. Лишь часов через 7—8, рассказывали очевидцы, позволили "пойти посмотреть". Конечно, тогда уже там было некого спасать…

Через год после этой трагедии пришло письмо со штемпелем почты России. В конверте лежала бумажка с парой строк: "У меня все нормально". Почерк Виктора она, конечно же, узнала. Однако в письме не было даты, поэтому трудно понять, когда оно написано. Вскоре ответ нашёлся. Оказалось, вскорости после того, как пленных вывезли из Еленовки в Старый Оскол, в колонии раздали им одинаковые маленькие желтые клочки бумаги. Текст посланий у пленников был идентичным. Письма "под копирку", только с датами, получили несколько женщин из ОО "Военные медики Мариуполя". Где россияне "мариновали" письмо от Виктора Ивчука и зачем, неизвестно.

Виктория во время встречи родственников украинских военнопленных с Папой Римским презентовала понтифику символический халат с фото пленных медиков

Последнее известие о своем муже Виктория получила восемь месяцев назад. Молодой военный, сидевший с ним в одной камере СИЗО Старого Оскола и попавший на обмен, сообщил, что Виктора вывезли в неизвестном направлении в конце ноября 2023 года.

— Как все это переносит сын? — спрашиваю женщину.

— Очень тяжело. Он был чрезвычайно привязан к папе, они были не разлей вода. Вадим (ему уже 14) все держит в себе, старается не показывать свою боль, не общаться на эту тему. Потому что, как только начинаем говорить, у него выступают слезы на глазах, он уходит в свою комнату и закрывается. Работает с психологом, но улучшения не вижу…

— Что вас спасает и не позволяет опустить руки?

— Работа и общественная деятельность. Пытаюсь максимально себя загружать, поэтому согласилась на еще одну работу, чтобы быть больше среди людей. А еще сны. Мне часто снится Виктор. Тогда просыпаюсь в приподнятом настроении и целый день хожу под впечатлением вроде бы реального общения с ним. И каждый раз думаю, что это знак к встрече… Даст Бог, так и будет.

Фото предоставлены Викторией Ивчук