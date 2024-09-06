Після двох років в полоні помер полковник СБУ: росіяни захопили його у 2022 році

Прощання відбудеться майже за пів року після орієнтовної дати смерті чоловіка

В полоні російських окупантів лишається чимало українських військових та цивільних бранців. Через хвороби та жорстоке ставлення деякі з них гинуть за ґратами. Не повернеться додому полковник СБУ Ігор Походзіло.

В полоні окупантів він провів два роки. Про це розповіла його сестра. "Найдорожча і найрідніша мені людина, Людина з великою літери, моє сонце, моє світло, моя радість і моя опора. Ігор Васильович був безвідмовною людиною. Він міг о другій годині ночі виїхати в інший куточок України, щоб допомогти другу чи товаришу, який потрапив у скрутне становище. Ігор завжди мав активну громадянську позицію, був щирим патріотом України", — написала вона в некролозі.

"Телеграфу" вдалось з'ясувати, що в полон чоловіка захопили російські військові в березні 2022 року в Київській області в районі села Блиставиця Бучанського району. Тривалий час про його долю рідні нічого не знали. Навіть прощаються з ним пізніше — він помер орієнтовно в березні 2024 року.

Ігор Походзіло

Ігор Походзіло народився у Фастові в 1964 році, вивчився на вчителя, як і багато хто з його родини, працював перший час за фахом. Проте поклик серця не зупинити. "З дитинства його приваблювала інша стихія. Прадід був офіцером, а Ігор завжди мріяв бути схожим на нього. Тому в подальшому змінив свою діяльність і став служити в СБУ", — пише його сестра Людмила.

Вона розповіла, що чоловік працював на керівних посадах у центральному апараті СБУ, а після виходу на пенсію — працював у інших державних структурах, зокрема, на керівних посадах у Державній митній службі. Прощання з Походзіло Ігорем Васильовичем призначене на суботу, 7 вересня, на Байковому кладовищі, о 10 ранку.

Раніше "Телеграф" розповідав історію медика з Маріуполя, який у полоні вже 28 місяців. Герой України Віктор Івчук зміг надіслати за цей час дружині єдиний лист і той йшов цілий рік.