В Одессе прогремел мощный взрыв: над городом виден дым (фото)

В городе виден дым

В Одессе прогремел мощный взрыв. До этого в области объявляли угрозу применения баллистического вооружения.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа". Об угрозе обстрелов предупреждала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем telegram-канале.

Согласно данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с силами обороны юга, не исключено, что россияне в очередной раз использовали для удара по Одессе баллистическую ракету наземного базирования "Искандер". Также не исключается, что на ней была установлена кассетная боевая часть.

В местных каналах показали фотографию, на которой видно, как дым поднимается с района, где слышали взрыв. Там отмечают, что скорее всего ракета была не одна.

После этого в Воздушных силах сообщали о том, что еще одна скоростная цель пролетела в район Херсонской области.

Информации о прилетах пока не поступало, местные власти призывают горожан оставаться в безопасном месте до объявления отбоя.

Как сообщалось ранее, после 10:00 7 октября россияне нанесли авиационный удар по Херсону. По последним данным, пострадали 18 человек, среди которых — дети.