В Одесі пролунав потужний вибух: над містом видно дим (фото)

У місті видно дим

В Одесі пролунав потужний вибух. До цього в області оголошували загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Про загрозу обстрілів попереджала пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму telegram-каналі.

За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний із силами оборони півдня, не виключено, що росіяни вкотре використали для удару по Одесі балістичну ракету наземного базування "Іскандер". Також не виключається, що на ній було встановлено касетну бойову частину.

У місцевих каналах показали фотографію, де видно, як дим піднімається з району, де чули вибух. Там зазначають, що найімовірніше ракета була не одна.

Після цього у Повітряних силах повідомляли, що ще одна швидкісна мета пролетіла в район Херсонської області.

Інформації про прильоти поки не надходило, місцева влада закликає городян залишатися у безпечному місці до оголошення відбою.

Як повідомлялося раніше, після 10:00 7 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Херсону. За останніми даними, постраждали 18 людей, серед яких діти.