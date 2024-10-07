Росіяни скинули КАБи на Херсон: серед постраждалих - маленькі діти (фото та відео)

2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг

У понеділок, 7 жовтня, після 10:00 росіяни завдали авіаційного удару по Херсону. За останніми даними, постраждало 18 людей, серед яких — діти.

UPD: За даними Мрочка, кількість поранених зросла до 18. До медзакладу звернувся 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, російська армія атакувала Херсон чотирма КАБами(коригована авіаційна бомба). Два з них влучили у прибережній зоні Центрального району, ще дві бомби — у північній частині міста.

"Попередньо, травми отримали 8 людей, двоє з них — діти 3 і 5 років", — поінформував Мрочко.

Пізніше він уточнив, що відомо вже про 17 постраждалих, з них 2 дитини — 2 і 4 років. 15 поранених перебувають у лікарнях міста, одній людині надана медична допомога на місці. Серед потерпілих 9 жінок — 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років та 6 чоловіків — 32, 44, 58, 61, 64 та 71 року. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Крім того, до лікарів звернулися двоє 16-річних хлопців, які потрапили під обстріл у селищі Кіндійка. В обох хлопців мінно-вибухова травма. Крім того, в одного з постраждалих також контузія, в іншого — уламкове поранення ноги. У Херсонській ОВА уточнили, що у момент ворожої атаки хлопці перебували на зупинці громадського транспорту.

У Херсонській ОВА повідомили, що зафіксовано влучання російського КАБу по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Станом на 13:30 відомо про 17 постраждалих.

"Серед потерпілих – двоє дітей. 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан – стабільний", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у лікарні необхідну меддопомогу отримують ще 14 людей: шестеро чоловіків та восьмеро жінок. Ще одна постраждала, літня жінка, медики надали допомогу на місці.

У ДСНС додали, що ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, в одній з квартир заблокувало двох людей. Вогнеборці, попри ризик повторних обстрілів та роботу ворожих розвідувальних дронів, загасили загоряння та деблокували людей з квартири.

Мрочко повідомив, що через підвищену ворожу активність у Дніпровському районі Херсона тимчасово скорочено 5-й і 38-й маршрути. Кінцева — площа Чорновола. Він закликав людей враховувати це.

"Але краще не виходьте з дому без особливої потреби і не перебувайте довго на відкритому просторі", — закликав начальник Херсонської МВА.

Як повідомляв "Телеграф", 1 жовтня російська армія атакувала ринок у середмісті Херсона. Внаслідок удару загинули та постраждали люди.