"Их злило, что я не кричал от боли": военный рассказал, как россияне издеваются над военнопленными

Пытки в карцере помогали забыть о голоде, говорит воин

Титулованный спортсмен, кикбоксер Алексей Ануля, прошедший российский плен, рассказал о зверствах россиян. Они пытали его как физически, так и психологически.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления": В международных организациях работают агенты России: Алексей Ануля о пытках в плену и как добиться обменов

"Когда я был в плену, русские меня пытали и говорили, что я не выйду. "Нам плевать, кто ты, ты все равно ничего нам не сделаешь!" — после этих слов открывали камеру и начинали пытки. Их злило, что я не кричал от боли. Один из них хотел, чтобы я "стонал, как его жена". Я не давал им возможности радоваться моей боли. От всех этих событий я был так истощен эмоционально, что не мог даже плакать. Хотя тоска и апатия к жизни были невозможными", — поделился воин.

Он добавил, что логической причины, почему россияне пытают украинских военнопленных, просто нет. Алексей Ануля рассказал, что в камерах СИЗО россияне разрешали присесть только, чтобы поесть. 18 часов в день украинские пленные неподвижно стояли, голову надо было опускать. Надзиратели следили, если кто-то шевельнулся — мгновенно реагировали, били ногами и дубинками.

"Пытки в карцере помогали забыть о голоде. Били так сильно, что из-за всплеска адреналина где-то час не хотелось есть, но потом голод возвращался снова", — добавил он.

Спортсмен объяснил, что карцер – комната наказания, чтобы сломать человека морально. Это подвальное влажное помещение с плесенью, где согласно законам РФ человек может находиться 5–7 суток. Однако россияне держат там наших парней месяцами: сам Ануля провел в карцере 4 месяца, а перед ним украинский морпех сидел там 136 суток.

"Выходим как-то из камеры, смотритель спрашивает у нас: "Ну что, вам страшно?". Мы отвечаем: "Никак нет, гражданин начальник". Он недоволен, говорит: "Вас что, побить?". А мы ему: "Как посчитаете нужным". И у него такая злоба подступала, не дать злорадствовать над тобой", — рассказал воин.

Ранее о помощи пострадавшим бойцам, войне на Донбассе и преступлениях российских войск "Телеграфу" рассказал медик-стрелок Александр Биров ("Джокер"). До полномасштабного вторжения мужчина занимался бизнесом, но в марте 2022 добровольцем пошел защищать страну. Служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, участвовал в боях за Павловку, Угледар и Бахмут. Получил ранение.