Россияне второй раз за день обстреляли Харьков: есть погибшие (обновлено)

Граждан призывали находиться в укрытиях

Во вторник, 8 октября, российские войска второй раз за день совершили обстрел Харькова. Есть попадания в Киевском районе города.

UPD 17:35 Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела погибли гражданские мужчина и женщина, их данные устанавливаются. По меньшей мере трое людей получили ранения. По его словам, люди в это время находились на улице.

Он подчеркнул, что оккупанты ударили по открытым территориям. Всего было около 4 КАБов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был нанесен удар КАБом по многоэтажке. Городской голова подчеркнул, что есть информация уже о двух погибших.

Следует отметить, что в 16:52 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о пуске КАБ в направлении Харькова. Кроме того, в 17:10 и 17:14 сообщили о повторных пусках КАБов.

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Напомним, что ночью россияне ударили по Одесской области "шахедами". Был прилет в многоэтажку, произошел пожар.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит здание в Харькове, по которому ударил КАБ в начале октября.