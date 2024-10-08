Внезапно: украинским компаниям разрешат покупать системы ПВО для защиты от атак России

О рынке частных ПВО-услуг заговорили еще в январе 2024 года, однако тогда идею похоронили

Правительство может позволить украинским частным компаниям покупать системы противовоздушной обороны, которые будут прикрывать их объекты от российских атак. Однако есть нюансы: системы не будут принадлежать компаниям, пользоваться системами ПВО будут украинские военные.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии "Обозревателю". Он отметил, что инициатива позволит прикрывать не только критически важные объекты и предприятия, но и любую компанию, которая приобретет систему ПВО.

"Бизнес финансирует приобретение сухопутных средств ПВО, но, естественно, он не будет использовать их самостоятельно – этим займутся профессиональные военные. Они будут уделять повышенное внимание прикрытию с воздуха предприятий, которые инвестировали в средства противовоздушной обороны. Частные компании, естественно, заинтересованы, чтобы их бизнес был прикрыт", – отметил он.

Издание напомнило, что о рынке частных ПВО-услуг заговорили еще в январе 2024 года, однако тогда идею похоронили – решили не отдавать в руки частных компаний такой инструмент. К тому же купить систему ПВО, чтобы она прикрывала только одно предприятие – это неэффективно, поэтому так никто не будет делать, сказал военный эксперт, полковник ПВО в запасе Василий Логиню

"Никто не будет ставить системы наземных ПВО, например, на крышу офисного здания компании-заказчика. Или на территории его предприятия. Это неэффективно. Средства ПВО, в том числе и для защиты от дронов-камикадзе, устанавливаются на значительном удалении, в нескольких километрах от прикрываемых целей И таким образом прикрывают на подлете определенную территорию", – пояснил он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска собираются атаковать три украинских атомных электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Для атаки на украинские атомные электростанции россияне могут приготовить около 200-300 воздушных средств. Это включает как ракеты, так и дроны. Россияне, скорее всего, попытаются перегрузить дронами украинскую ПВО, после чего пустят в действие крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжалов".